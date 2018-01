Reese Witherspoon, o grande salto de sua carreira De estrela de comédias despretensiosas para a condição de atriz respeitável. Reese Witherspoon não soube explicar o grande salto de sua carreira em poucos anos, depois de vencer o Oscar de melhor atriz por Johnny e June. ?Acho que é muito trabalho e escolha certa de papéis?, disse ela, vestindo um modelo rendado que chamou atenção das jornalistas, curiosas em descobrir se havia algum incômodo em usá-lo. ?Vocês não imaginam como é confortável?, disse, sorrindo. A mudança, de fato, parece não ter alterado a rotina da atriz, que contou com deleite sua rotina antes de subir ao palco do Kodak Theatre e ganhar sua estatueta. ?Tive um dia ocupado, cuidando da roupa, do cabelo, da maquiagem e das unhas?, explicou ela, acreditando que não terá de enfrentar grandes mudanças na carreira. ?Aos poucos, isso foi acontecendo e acho que não devo enfrentar alterações radicais.?