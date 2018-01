Reese Witherspoon e Ryan Phillippe anunciam separação Os atores Reese Witherspoon e Ryan Phillippe anunciaram nesta terça-feira sua separação em comunicado divulgado de forma conjunta pelos porta-vozes dos dois. O jovem casal era considerado modelo nos círculos de Hollywood. Os dois expressaram na nota a tristeza do momento e o desejo de manter em privado as razões da separação. "Estamos tristes por anunciar que Reese e Ryan decidiram por sua separação formal", diz o comunicado. Witherspoon, de 30 anos, e Phillippe, de 32, se conheceram no 21.º aniversário da atriz. Eles estavam casados há sete anos e têm dois filhos. Reese, Hilary Swank, Halle Berry Phillippe está envolvido no lançamento de seu último filme, o bélico Flags of Our Fathers, considerado um dos possíveis candidatos ao Oscar este ano. O longa o manteve longe da família durante meses, devido às filmagens e à intensa campanha promocional. No caso de Reese, a vencedora do Oscar na categoria de melhor atriz por Johnny e June se une à lista de estrelas que vivem quase simultaneamente a alegria da estatueta com o fim do casamento. Assim ocorreu nos últimos anos com Hilary Swank, vencedora de dois Oscar de melhor atriz com Meninos Não Choram e Menina de Ouro; e Halle Berry, que obteve a estatueta com A Última Ceia. A imprensa também vinculou a vitória de Nicole Kidman como melhor atriz por As Horas a seu divórcio do ator Tom Cruise, apesar de ela ter conquistado o Oscar após a separação. Papéis ainda não foram apresentados oficialmente No anúncio da separação, Reese e Phillippe expressam seu desejo de continuarem comprometidos com o bem-estar de sua família. Sem dar razão sobre a causa da separação, fontes citadas pelo site TMZ asseguram que se trata de um processo "acumulativo", que durante meses lançou os rumores de sua possível separação, até agora sempre desmentidos. As mesmas fontes indicam que Witherspoon entrou em contato com o advogado Robert Kaufman, especialista em divórcio, que representou Jennifer Aniston e Lisa Marie Presley em suas respectivas separações. Por enquanto, nenhuma das duas partes apresentou os papéis de forma oficial.