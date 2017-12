Reese Witherspoon e Jolie lideram lista de atrizes bem pagas Um Oscar faz uma diferença enorme quando se trata de uma atriz estar entre as mais bem pagas de Hollywood, e na sexta-feira Reese Witherspoon foi apontada como a atriz mais bem paga de todas. Witherspoon, que recebeu o Oscar de melhor atriz por "Johnny e June", de 2005, recebe entre 15 milhões e 20 milhões de dólares por filme e encabeça a lista anual de atrizes bem pagas compilada pelo jornal The Hollywood Reporter. Angelina Jolie, que recebeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Garota, Interrompida", de 2000, ficou em segundo lugar na lista. Ela também, ao que consta, também recebe entre 15 milhões e 20 milhões de dólares por filme, mas, segundo o jornal especializado no show business, ganhou apenas 8 milhões por seu papel coadjuvante em "A Lenda de Beowulf". Ainda de acordo com o jornal, Witherspoon pode facilmente pedir mais de 15 milhões de dólares para estrelar uma comédia no estilo de seus dois filmes "Legalmente Loira", ambos sucessos de bilheteria. Cameron Diaz, que faz a voz da princesa Fiona nos desenhos animados "Shrek," foi a terceira colocada na lista, podendo pedir mais de 15 milhões de dólares por filme, também. Duas outras atrizes premiadas com o Oscar, Nicole Kidman e Renee Zellweger, ficaram nas posições 4 e 5, podendo pedir valores estimados em entre 10 e 15 milhões de dólares por filme em que atuam. Completaram as Top 10 da lista vários rostos conhecidos do público que costumam ganhar mais de 10 milhões de dólares por filme. Elas são, na ordem, Sandra Bullock, Julia Roberts, Drew Barrymore, Jodie Foster e Halle Berry.