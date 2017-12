Reese Witherspoon é a atriz mais bem paga dos EUA

Apesar de Rendition, seu último filme, ter sido um fracasso, Reese Witherspoon é uma máquina de fazer dinheiro. A atriz, de 31 anos, fatura de US$ 15 a US$ 20 milhões (R$ 30 a R$ 40 milhões) por filme, o que a coloca no topo da lista anual das atrizes mais bem pagas, feita pela publicação The Hollywood Reporter. Angelina Jolie aparece em segundo lugar com um salário bem parecido, apesar de ter ganhado apenas US$ 8 milhões (R$ 16 milhões) na produção A Lenda de Beowulf. Cameron Diaz é a terceira da lista, com um salário de US$ 15 milhões (R$ 30 milhões) por filme. Este ano, Nicole Kidman foi do segundo para o quarto lugar, com um salário de US$ 10 a US$ 15 milhões (R$ 20 a 30 milhões) por filme. Renee Zellweger e Sandra Bullock também têm salários nesta faixa, assim como a atriz Julia Roberts, que, no entanto, não aparece nos cinemas desde 2004. Seu próximo filme, Charlie Wilson's War, será lançado em dezembro nos Estados Unidos. Fechando a lista do top 10, estão as atrizes Drew Barrymore e Jodie Foster, que faturam de US$ 10 a 12 milhões (R$ 20 a 24 milhões) por projeto, e Halle Berry, que lucra US$ 10 milhões (R$ 20 milhões).