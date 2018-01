Reese Witherspoon brinca sobre aparecer com três pernas em foto de revista

"Bem... acho que todo mundo sabe agora, eu tenho três pernas", escreveu de modo bem humorado a atriz Reese Witherspoon na sexta-feira no Twitter, ao comentar a capa mais recente da revista americana Vanity Fair.

"Espero que vocês ainda me aceitem pelo que sou", completou.

A capa da edição mais recente da Vanity Fair provocou risadas com sua foto anual que reúne a nata de Hollywood.

A fotografia, que inclui astros como Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert de Niro e Nicole Kidman, entre outros, foi modificada digitalmente para melhorar o aspecto dos envolvidos. O problema é que os responsáveis esqueceram de eliminar uma perna a mais.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. ( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de janeiro de 2018