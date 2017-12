Reese Whitherspoon pede divórcio de Ryan Phillipe A atriz americana Reese Witherspoon apresentou nesta quinta-feira um pedido de divórcio de seu marido, o ator Ryan Phillipe, uma semana após anunciar sua separação. Fontes judiciais disseram que o processo foi aberto num tribunal de Los Angeles (Califórnia). Reese Witherspoon, de 30 anos, recebeu o Oscar de 2006 por sua atuação como a mulher do cantor Johnny Cash no filme "Johnny e June". Ela estava casada há sete anos. A atriz despontou há cinco anos com a comédia "Legalmente loura". Seu marido é um dos atores principais de "Flags of our fathers" (ainda sem título em português), o novo filme do diretor Clint Eastwood.