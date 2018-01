Reese Whiterspoon, a nova queridinha da América Reese Witherspoon que recebe sua primeira indicação ao Oscar por seu papel como June Carter Cash em Johnny e June, sobre a vida do astro de música country Johnny Clash, também será uma das apresentadoras do Oscar. Mais conhecida do público como protagonista da comédia Legalmente Loira (2001) e No Mundo da Lua (1991), Reese vive um dos melhores momentos de sua carreira. Depois de ganhar o Globo de Ouro e o Bafta britânico, Reese Whiterspoon é outra forte candidata na categoria Melhor Atriz. Nascida em Nashville, Tennessee, em 1976, ela faz em Johnny e June um de seus papéis mais consistentes. Se ganhar o Oscar, ela faz história: será a melhor atriz da atualidade e também a mais bem paga, já que vai receber US$ 29 milhões pelo seu próximo próximo filme, Our Family Trouble. Na briga estão também: Charlize Theron (Terra Fria), vencedora da categoria em 2004 com Monster - Desejo Assassino Judi Dench (Sra. Henderson Apresenta, que estréia amanhã na cidade), Oscar em 1999 Felicity Huffman (Transamerica), a Lynette, de Desperate Housewives Keira Knightley (Orgulho e Preconceito) Reese está no elenco de apresentadores da cerimônia que acontece no Domingo à noite no Teatro Kodak, em Los Angeles, ao lado de Hilary Swank, Jamie Foxx, Morgan Freeman, Jessica Alba, Owen Wilson, Luke Wilson, Jennifer Aniston, Tom Hanks, Sandra Bullock, Keanu Reeves, Will Ferrell, Queen Latifah, Clint Eastwood, Terrence Howard, Meryl Streep, Will Smith, Steve Carrell, Nicole Kidman, Chris "Ludacris" Bridges, Uma Thurman, Charlize Theron, Naomi Watts e Lily Tomlin.