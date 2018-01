Redford promove nova geração de cineastas em Sundance O Festival Sundance de Cinema começou na noite de quinta-feira com as atenções voltadas ao que Robert Redford descreveu como uma nova geração de cineastas exemplificada por Martin McDonagh e seu filme "In Bruges", que inaugurou o festival. Dramaturgo premiado, McDonagh fez sua estréia na direção com o drama sobre dois assassinos de aluguel escondidos na pequena cidade de Bruges, na Bélgica. McDonagh é um dos 58 diretores novatos que vão exibir seus trabalhos este ano em Sundance, o maior festival do cinema independente nos EUA. Redford, cujo Instituto Sundance é responsável pelo festival, fundado há mais de 20 anos, disse que este ano mais diretores novatos vão mostrar seus filmes que em qualquer momento do qual ele se recorda desde meados dos anos 1980. Muitos, segundo Redford, são como McDonagh --artistas de outro campo que passaram para o do cinema. Muitos deles, acrescentou, são representantes de uma nova geração, nascida após a dos "baby boomers" e que parece estar decidida a enveredar por rumos novos. "Este é um grupo novo que está dizendo 'não queremos herdar nada do que nos antecedeu"', disse Redford a jornalistas no primeiro dia do festival. O diretor do festival, Geoffrey Gilmore, declarou que o filme de McDonagh, que é britânico, exemplifica a decisão tomada por Sundance nos últimos anos de dar maior destaque a filmes internacionais. Por sua vez, McDonagh, 37 anos, disse à Reuters que estava "emocionado e apavorado" com a idéia de estrear seu filme diante do público de Sundance, conhecido por ser exigente. "Estou iniciando uma página nova em minha carreira e estou muito ansioso para que seja boa", concluiu, falando de "In Bruges." Seu filme inaugurou os dez dias de experiências cinematográficas intensivas durante os quais mais de 120 longas serão exibidos no festival, que acontece em Park City, cidade de montanhas situada a leste de Salt Lake City. A expectativa é que muitos astros e estrelas de Hollywood compareçam ao festival. Alguns dos trabalhos mais comentados que serão mostrados incluem "What Just Happened?", com Robert De Niro e Sean Penn, "Sunshine Cleaning", estrelado por Amy Adams e Emily Blunt, e "Be Kind Rewind", com Jack Black.