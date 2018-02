Redford é ex-radical perseguido por jornalista em 'The Company You Keep' Em "Todos os Homens do Presidente", Robert Redford interpretou um repórter em busca de pistas que levaram à queda do presidente Richard Nixon. Em "The Company You Keep", o vencedor do Oscar é o homem perseguido por um jornalista, desta vez interpretado por Shia LaBeouf.