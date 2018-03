Recessão provoca cortes no festival de Tribeca O festival nova-iorquino de Tribeca anunciou na segunda-feira a sua programação para 2009, que está mais enxuta por causa da recessão nos EUA. O evento marcará a volta de Woody Allen à cidade como diretor, após um hiato de cinco anos. O festival, um dos mais importantes dos EUA, terá 86 longas entre 22 de abril e 3 de maio. No ano passado, foram 120. O número de patrocinadores e salas também caiu. "Com o atual clima econômico como está, tivemos de olhar bem de perto nossos gastos para o festival deste ano", disse a diretora-executiva Nancy Schafer. O nova-iorquino Allen abrirá o festival com a estreia mundial do seu "Whatever Works", estrelado por Larry David. Embora tenha ficado famoso por suas histórias passadas na cidade, o cineasta tem realizado seus últimos filmes no exterior. O festival, que teve o ator Robert De Niro como um dos fundadores, surgiu na esperança de revitalizar o bairro de Tribeca depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Na edição deste ano, haverá documentários e filmes de ficção dos EUA, do Irã, da Irlanda, da Austrália e do Brasil. Os documentários especialmente encontram no Tribeca uma vitrine privilegiada. "Homem Equilibrista", vencedor do Oscar neste ano, passou no festival em 2008. O premiado diretor brasileiro José Padilha ("Tropa de Elite") leva à edição deste ano o seu documentário "Garapa", sobre a fome no Brasil. O país também é retratado em "Only When I Dance", produção britânica sobre bailarinos cariocas de baixa renda. "Transcendent Man", sobre o inventor Ray Kurzweil, discute a iminente fusão entre humanos e máquinas superinteligentes. "Racing Dreams", de Marshall Curry, acompanha três adolescentes kartistas. Entre os filmes de ficção, um dos destaques é "The Eclipse", do dramaturgo irlandês Conos Macpherson, sobre uma viúva cuja vida se mistura à de dois escritores. Do Irã vem "About Elly", que conta a história de uma reunião de velhos amigos de faculdade que vira uma catástrofe. Será a estreia desse filme nos EUA. A seção dos cineastas emergentes inclui "American Casino", documentário sobre a bancarrota de Wall Street à custa dos trabalhadores norte-americano, e "Burning Down the House: The Story of CBGB", sobre o fechamento da celebra casa noturna de Nova York.