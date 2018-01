Reality show de Steven Spielberg abre inscrições no Brasil O canal pago People + Arts abriu inscrições para o reality show On The Lot, do diretor e produtor Steven Spielberg. O objetivo é descobrir um novo talento entre 16 cineastas, que ganhará um contrato no valor de US$ 1 milhão dos estúdios DreamWorks para produzir um filme. Para participar, os brasileiros devem se inscrever pelo site até o dia 12 de fevereiro, na seção Submit Film. A exigência é que o pretendente tenha mais de 18 anos e envie um curta de até cinco minutos, de sua autoria, e em qualquer idioma. O reality é de Spielberg e Mark Burnett, que criou os programas Survivor e O Aprendiz. Pelas normas do programa, os cineastas serão divididos em equipes que terão como missão apresentar um curta-metragem diferente a cada semana. Um júri formado por especialistas em cinema vai escolher o melhor e haverá também votação do público. O curta com menor número de votos levará seu diretor a ser eliminado do programa.