Reality show de família de Lindsay Lohan estreará esse ano

O reality show sobre a vida da mãe e da irmã mais nova da atriz americana Lindsay Lohan começará no segundo semestre com o nome de Living, Lohan, informou nesta terça-feira, 4, a rede de televisão E!, que transmitirá o programa. O show mostrará como a matriarca da família, Dina Lohan, alia sua vida familiar à de negócios, enquanto tenta lançar a carreira profissional de sua filha Ali, de 14 anos. Como sua irmã famosa, Ali Lohan também quer ser atriz e cantora, talento que será comprovado quando gravar músicas no Palms Cassino de Las Vegas durante um dos capítulos do reality show. O programa também se centrará em Codye Michael Lohan, os irmãos de 11 e 20 anos, respectivamente, da protagonista de Meninas Malvadas (2004). Lisa Berger, da cadeia "E!", indicava no comunicado que "os Lohan são hoje em dia uma das mais fascinantes famílias na indústria do entretenimento". O comunicado descreve o clã como uma família que sabe enfrentar os inconvenientes que vão surgindo e voltar a ficar por cima de tudo. "Dina é uma incrível trabalhadora e apaixonada mãe e acho que nossos espectadores acharão ambas - Dina e Ali - bastante divertidas", ressaltou Berger. Nos últimos meses, Dina Lohan foi alvo de várias críticas por parte da imprensa americana especializada em notícias de celebridades, que acusam ela e o pai da atriz de ser os culpados dos problemas pessoais pelos quais passa sua filha mais velha. "Há muitos mal-entendidos sobre minha família e eu. Vou esclarecer tudo", disse Dina Lohan em outubro de 2007, quando anunciou este projeto televisivo, do qual será produtora-executiva.