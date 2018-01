Razzies da Índia zombam de Bollywood 'indulgente'

A segunda cerimônia de premiação Ghanta (Sino) e a quarta Golden Kela (Banana de Ouro) estão fazendo as rondas nas redes de mídia social, com os fãs votando em várias categorias para eleger os piores filmes de 2011.

O aumento do que é conhecido como "plateia multiplex", espectadores urbanos que gostam de cinema intenso e que têm dinheiro para vê-lo, significa que Bollywood está explorando novos roteiros e temas mais ousados.

Mas a insistência de atores e cineastas indianos de fazer melodramas familiares e produzir péssimos roteiros corre o risco de ser ridicularizada pela audiência urbana exposta a filmes de primeira linha feitos em Hollywood, e que agora espera os mesmos padrões na Índia.

Este ano os Ghantas também tem um prêmio para "os cineastas indulgentes".

"Essas são histórias tipicamente pessoais, que não atendem às sensibilidades da massa", disse Karan Anshuman, crítico de cinema e cofundador do Ghanta Awards.

"Aqui, os filmes são inspirados pela gramática do cinema mundial e não tanto Bollywood", disse Anshuman.

"E embora esse seja um passo encorajador em direção a tornar disponível um cinema diferente para a plateia, geralmente os filmes são feitos de maneira inepta e são, simplesmente, ruins e tolos".

A resposta da comunidade virtual indiana vem sendo encorajadora. Um dia depois do início da votação, mais de mil usuários votaram nos Ghantas. Mais de 300.000 pessoas votaram no Golden Kelas no ano passado.

Mas os organizadores não estão contando com o mesmo apoio da indústria de cinema indiana.

"Bollywood não é realmente conhecida por rir de si mesma e, francamente, tem zero senso de humor", disse Anshuman.

Enquanto os Ghantas serão anunciados em fevereiro em Mumbai, a cerimônia de entrega dos Golden Kela será em março em Nova Délhi.