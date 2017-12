'Ratatouille' leva Oscar de Melhor Animação O Oscar 2008 de Melhor Animação foi para o favorito Ratatouille, com grande qualidade artística. O diretor Bred Bird em seu discurso agradeceu sua família, a Disney, a Pixar e brincou com o público, dizendo que seu terapeuta do segundo grau que o treinou para a indústria do cinema quando tentava fazer com que ele mudasse de idéia em relação à sua profissão. Ele concorreu com Tá Dando Onda, animação com pingüins surfistas e com o francês Persépolis, que conta a historia real de uma iraniana.