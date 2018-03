Rapper Will.i.Am dubla hipopótamo em 'Madagascar 2' Por Iain Blair LOS ANGELES (Reuters Life!) - O rapper Will.i.am já faz sucesso enorme como vocalista e produtor do grupo premiado com o Grammy The Black Eyed Peas. Agora ele reforçou seu perfil, fazendo a voz do hipopótamo Moto Moto, amoroso mas romanticamente fracassado, em "Madagascar 2 - A Grande Escapada", sequência do sucesso de 500 milhões de dólares de 2005, que estréia nas grandes cidades americanas na sexta-feira. Estiloso em um paletó de tweed, calçados e chapéu dourados, Will.i.am falou com a Reuters sobre o filme, seu trabalho de co-roteirista ao lado do compositor premiado Hanz Zimmer e sua primeira trilha sonora, que inclui a canção de amor de Moto Moto, "Big and Chunky". Pergunta: É verdade que você conseguiu esse trabalho por causa de um recado que deixou na secretária eletrônica de Justin Timberlake, falando em voz sonolenta? Resposta: É verdade. Estávamos trabalhando no álbum dele. Quando ele recebeu o recado, ele me ligou de volta e ficou fazendo uma vozinha boba, então, brincando, começamos a fazer várias vozes. Então topei com Jeffrey Katzenberg numa festa do Grammy, e ele tinha me pedido para fazer a música de "Madagascar 2." Justin também estava lá e falou para Jeffrey: "Você deveria ouvir esse cara fazendo vozes". Então me chamaram para fazer um teste de vozes e me deram o trabalho. Fiquei feliz, porque eu já tinha adorado o primeiro "Madagascar." P: Por que você acha que tanto crianças quando adultos gostaram de "Madagascar?" R: Porque as crianças de hoje querem ser mais velhas e os adultos querem ser mais jovens. Então o filme fica bem no meio, bom para ambos. P: Este foi seu primeiro trabalho dublando um personagem e você trabalhou ao lado de atores experientes, como Chris Rock, Ben Stiller e Sacha Baron Cohen. Você ficou nervoso? R: Fiquei muito nervoso quando todos os executivos, como Jeffrey, estavam no estúdio; não há música e você tem que imaginar tudo. Então fiquei muito duro nas primeiras vezes. Para falar a verdade, fui péssimo. Mas então, quanto mais fomos brincando e eu fui conhecendo as outras pessoas, mais fui relaxando. Depois que vi Sacha trabalhando, eu entendi. "Ah, então é assim que você faz!." P: Quando você faz a voz de Moto Moto, a impressão que se tem é que está recebendo o espírito de Barry White. De onde saiu essa voz? R: Eu faço imitações de amigos, e tenho um amigo, Jay Curtis, que fala exatamente assim. Ele toca guitarra para os Peas, tem respiração ofegante e uma voz realmente funda e rouca. Então eu roubei a voz dele e ela ficou perfeita em Moto Moto. P: Agora que já fez sua primeira trilha sonora, você também vai trabalhar como ator, certo? R: Sim, eu estou no novo "X-Men Origins: Wolverine." Eu faço John Wraith, um mutante, e estou super emocionado com isso porque sou fã enorme dos "X-Men". A gente filmou na Austrália, e todas minhas cenas são com Hugh Jackman. Tenho um papel bacana -- não é grande, mas também não é pequeno. Adorei trabalhar com Hugh e quero com certeza atuar mais, desde que eu possa contribuir para o processo criativo. É nisso que sou bom -- em sonhar e imaginar.