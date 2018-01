'Rambo' volta ao Vietnã e faz sua estréia nos cinemas John Rambo voltou ao Vietnã nesta sexta-feira, mas desta vez às salas de cinema do país, que estão exibindo a platéias lotadas o veterano da guerra do Vietnã em sua batalha mais recente, nas selvas de Mianmar. "Rambo 4", o quarto filme da série de ação com Sylvester Stallone, é o primeiro a ser exibido nos cinemas vietnamitas, apesar de DVDs e fitas VHS dos outros três filmes circularem no país há anos. Os cinemas da capital, Hanoi, e de cidades do sul, onde os militares norte-americanos tinham suas bases durante a guerra nos anos 1960 e 1970, exibiram "Rambo 4" na sexta-feira. O protagonista luta nas selvas de Mianmar para salvar missionários cristãos. "O filme atraiu mais pessoas do que o comum", disse uma funcionária do cinema Megastar em Bien Hoa, a 50 km da cidade de Ho Chi Minh, ainda chamada de Saigon por muitas pessoas. A funcionária disse que não assistiu ao filme e, como muitos jovens vietnamitas que nasceram depois do fim da guerra, em 1975, não viu Rambo lutar com as tropas vietnamitas para resgatar soldados norte-americanos em "Rambo 2: A Missão", lançado em 1985. O filme acusava o governo vietnamita de continuar mantendo prisioneiros de guerra norte-americanos, mas Hanoi disse que isso era mentira. Na vida real, os Estados Unidos e o Vietnã trabalham juntos para encontrar os restos mortais de soldados mortos dos dois lados do conflito. Suas relações diplomáticas são amigáveis. A política diplomática de Hanoi quer "encerrar o passado e olhar adiante, para o futuro", sinal de que exibiria o filme de Rambo apesar de suas críticas aos líderes militares de Mianmar -- que, assim como o Vietnã, é membro da Associação de Nações do Sul do Leste Asiático. No filme mais recente, que estreou na América do Norte em janeiro, Rambo -- mais conhecido por eliminar os inimigos com uma metralhadora M60 nos anos 1980 -- abandona a aposentadoria na Tailândia para salvar um grupo de missionários cristãos em poder de um sádico major do exército de Mianmar. "Rambo 1 -- Programado para Matar", primeiro filme da série, de 1982, mostrava Rambo tendo problemas com a polícia enquanto procurava por amigos dos tempos de guerra, num dos períodos mais traumáticos da história norte-americana. Em "Rambo 3", ele luta contra o exército soviético no Afeganistão para resgatar seu comandante.