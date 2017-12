Rainha da Inglaterra vai à estréia do novo James Bond O novo filme de James Bond, Casino Royale, fará a sua estréia mundial nesta terça-feira em Londres, com a presença da rainha Elizabeth II e do seu marido, o duque Felipe de Edimburgo. Segundo informou hoje o Palácio de Buckingham, a rainha, de 80 anos, participará da sessão cinematográfica de gala no cinema de Leicester Square, acompanhada pelo seu marido Felipe, de 85 anos. O evento, que contará com uma cobertura de 50 câmaras e milhares de fãs do agente 007, terá como convidados atrizes e celebridades do mundo do cinema, da música e do teatro. Apesar das críticas que o novo intérprete de James Bond, Daniel Craig, sofreu desde que foi eleito por ser "excessivamente loiro" ou "excessivamente doce", o ator vem fazendo muito sucesso na imprensa especializada. Casino Royale, o 21.º filme da saga, parece ter atraído a atenção de Elizabeth II, que já mostrou o seu interesse pelos filmes de James Bond há alguns anos. Em 2002, foi à estréia de Die Another Day e segundo pessoas mais próximas é uma grande fã do agente secreto. A arrecadação das entradas da sessão de gala será destinada a causas beneficentes, segundo informaram os organizadores.