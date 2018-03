Radiohead assistiu 'Bruna Surfistinha' antes de liberar música para trilha

O filme Bruna Surfistinha, que estréia no próximo dia 25 com Deborah Secco no papel principal, já tem trilha sonora. O disco, que chega às lojas no fim do mês, traz 14 faixas que vão do rock mais clássico ao funk. O diretor do longa Marcus Baldini declarou à imprensa nesta quinta-feira, 17, que a banda Radiohead, cuja Fake Plastic Trees é um dos destaques da trilha, assistiu ao filme antes de liberar o uso da música, gravada em 1995.

No site do filme, é possível baixar They Don't Make Mistakes, de André Lucarelli. O disco inclui ainda as composições originais Keep Your Hands In, e Little Darling, amabas de Lucarelli, além de Fevereiro 32 e Filme Triste, de Rica Ambis.

Produzida pelo coletivo paulista Instituto, de Tejo Damasceno, Rica Amabis e Gui Amabis, a trilha traz outros sucessos internacionais como Time Of The Season, da banda britânica The Zombies; e Who's out there?, do grupo punk inglês The Flaming Stars.

Entre os artistas nacionais, estão a cantora Céu, com Sunshine Girl, gravada especialmente para a trilha, a banda paulistana Holger (Thoothless Turtles), a cantora e compositora BlueBell (What If...), Robinho da Prata com o funk Copo de Vinho, de 2007, e a Banda Ritmo Quente, com Te Quero Tanto.