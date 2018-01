Radcliffe vai atuar em dois últimos filmes de Harry Potter O ator britânico Daniel Radcliffe fechou contrato para participar dos dois últimos filmes da série Harry Potter, disse a porta-voz do jovem nesta sexta-feira, 2. O ator de 17 anos, que recebeu boas críticas por sua atuação na controversa peça de Peter Shaffer Equus, vai começar a filmar o sexto e penúltimo filme baseado na série de livros de J.K. Rowling em setembro, explicou ela. Radcliffe ganhou fama em 2001 quando fez o papel do garoto mago no primeiro filme de Harry Potter. A série, que continua com o quinto filme chamado Harry Potter e a Ordem da Fênix neste ano, arrecadou 3,5 bilhões nas bilheterias em todo o mundo e transformou o adolescente em um multi-milionário. Rowling anunciou recentemente que o sétimo e último livro, chamado Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter e as Insígnias Mortais, no nome provisório em português) será publicado no dia 21 de julho, mas não está claro quando a versão em filme será rodada. Os seis primeiros livros venderam cerca de 325 milhões de cópias em todo o mundo. Críticos de filme têm questionado se Radcliffe vai conseguir sustentar o papel durante todas as fases, e se a publicidade por Equus vai afastá-lo de seus principais fãs.