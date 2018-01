Radcliffe faz doação de óculos para exposição sobre Holocausto

O ator Daniel Radcliffe, intérprete de Harry Potter, doou os primeiros óculos que usou quando criança para uma exposição que lembrará as vítimas do Holocausto. Radcliffe, cuja mãe é judia, entregou os óculos à exposição "Respectacles Project", que fará parte dos eventos que lembrarão o Dia Nacional do Holocausto, em 27 de janeiro. A exposição "Respectacles Project", que recebeu quase mil óculos, é inspirada em uma famosa imagem da Segunda Guerra Mundial na qual estão amontoados os óculos de alguns dos que morreram no campo de concentração. O ator afirmou que estes eram os óculos que usava na escola aos 6 anos. A mostra poderá ser vista na Prefeitura de Liverpool, no noroeste da Inglaterra, entre 21 e 26 de janeiro. Entre as personalidades que doaram seus óculos estão Yoko Ono, viúva do ex-Beatle John Lennon, e o ator britânico Stephen Fry.