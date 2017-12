"Quinto Beatle" vai para o Hall da Fama O produtor e compositor britânico George Martin, conhecido como o "quinto Beatle", contará com uma estrela no Hall da Fama de Londres. O inglês de 80 anos contratou os Beatles em 1962, e trabalhou em todos os discos da banda. Martin foi também produtor dos comediantes Peter Sellers, Spike Milligan, Peter Cook e Dudley Moore, além de ter trabalhado com estrelas como os Bee Gees, Dire Straits e Ultravox, entre outros. Durante a entrega do prêmio, a cantora Corinne Bailey Rae e o músico Roger Taylor, do Queen, tocarão ao vivo músicas dos Beatles no teatro Alexandra Palace. Além de Martin, também entrarão para o Hall da Fama os músicos Prince, James Brown, Brian Wilson, e John Bon Jovi. A lista será completada pela banda Led Zepelin, o cantor britânico Rod Stewart e a norte-americana Dusty Springfield. O Hall da Fama musical de Londres foi criado em 2004 para homenagear as estrelas e celebridades do mundo da música internacional. A homenagem é inspirada na "Calçada da Fama" de Hollywood, em Los Angeles. Os primeiros músicos a receberem o prêmio londrino foram os Rolling Stones, Madonna, Bob Dylan e os Beatles.