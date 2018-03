Quentin Tarantino vem lançar 'Bastardos Inglórios' no Brasil

O cineasta cult Quentin Tarantino (Kill Bill 1 e 2) vem ao Brasil para o lançamento de Bastardos Inglórios, durante o Festival do Rio, que acontece de 24 a 8 de outubro, segundo informou a assessoria da Paramount. O filme de Tarantino encerra a mostra, mas ele chega ao Rio no dia 5.

Tarantino participa do lançamento mundial de Bastardos Inglórios e chega ao Brasil vindo do Festival Internacional de Cinema de Morelia, que ocorre no México, de 3 a 11 de outubro.

No Rio, o cineasta americano vai conceder entrevistas nos dias 5 e 6 e assistir à première de seu filme no dia 7, saindo da cidade no dia seguinte, sem assistir à entrega dos prêmios. Segundo a assessoria da Paramount, ainda não está confirmado se Tarantino será o curador de uma mostra paralela do festival, por ainda não ter enviado a lista dos filmes.

Bastardos Inglórios, estrelado pelo astro Brad Pitt, foi lançado na Europa e nos Estados Unidos no último fim de semana e liderou as bilheterias norte-americanas, arrecadando US$ 37,6 milhões. Apesar de seus 153 minutos de duração e de grande parte de seus diálogos não serem em inglês, teve a melhor estreia de um filme do cineasta nos EUA.

A produção de Tarantino fala sobre um grupo de judeus americanos que vai à Paris ocupada pelo ditador Adolf Hitler com a missão de matar todos os nazistas que encontrarem no caminho, uma premissa resgatada do filme italiano Assalto ao Trem Blindado (1978), de Enzo Castellari. A intenção do comando é cometer um atentado sobre a alta cúpula do nacional-socialismo dentro de um cinema da capital francesa.