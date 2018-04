Quentin Tarantino não vem mais ao Brasil

Da Retação, com Efe,

A Universal Pictures divulgou um curto comunicado informando a imprensa de que o cineasta de Kill Bill 1 e 2 não virá mais ao Brasil para participar da divulgação e pré-estreia de seu último filme por aqui, no encerramento do Festival do Rio 2009.

O diretor de Bastardos Inglórios, estrelado por Brad Pitt, disse que está 'exausto' após as inúmeras viagens que tem feito mundo afora para promover o lançamento de seu filme.

No filme, Pitt interpreta o tenente Aldo Raine, um agente que se encarrega de preparar e alistar um grupo de soldados judeus a fim de combater as forças nacional-socialistas, uma unidade especial conhecida pela brutalidade e denominada The Basterds.

O ator americano considera que, com este filme, Tarantino dá por liquidado o tema da 2.ª Guerra Mundial.Com Bastardos, tudo já está feito no gênero. Joga por terra todos os símbolos nazistas, o trabalho está já feito e, portanto, é o final da história, conclui, em entrevista à Efe.