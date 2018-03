Quentin Tarantino filmará nova versão de 'Inglorious Bastards'

Quentin Tarantino, o famoso diretor de Hollywood, começará, em outubro, a produção de seu novo filme, Inglorious Bastards, informou na quarta-feira, 9, a imprensa americana. O diretor americano adquiriu o título e os direitos para fazer a nova versão do filme homônimo de Enzo Castellari, gravado em 1978, mas o texto da obra será original, escrito pelo próprio Tarantino. O autor de Pulp Fiction - Tempo de Violência (1995) voltará a contar com o financiamento dos irmãos Harvey e Bob Weinstein neste trabalho, idealizado durante os seis anos que se passaram entre a estréia de Jackie Brown (1997) e Kill Bill (2003). O longa se passará na Segunda Guerra Mundial e tratará de um grupo de soldados, similar a Os Doze Condenados (1967, Robert Aldrich), nas linhas inimigas. A fita será rodada na Europa e Tarantino pretende que a estréia aconteça em maio de 2009, durante o Festival de Cinema de Cannes. Apesar de ainda não terem sido divulgados os integrantes do elenco, o portal de notícias Deadline Hollywood Daily revelou que Tarantino deseja ter Brad Pitt como protagonista. Lawrence Bender, produtor de Tarantino desde os tempos de Cães de Aluguel (1992), voltará a financiar parte do filme. O último trabalho de Tarantino foi À Prova de Morte dentro de Grindhouse (2007), o projeto que criou com Robert Rodríguez e que se completa com Planeta Terror.