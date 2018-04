Quentin Tarantino elege 'Toy Story 3' o filme do ano

O cineasta Quentin Tarantino divulgou sua lista de melhores filmes do ano. Toy Story 3 lidera o ranking publicado no site Tarantino Arquives.

O diretor de Kill Bill faz um breve comentário sobre o 10º colocado da lista, Enter the Void, ainda inédito no Brasil. "Talvez a melhor cena de créditos da década, uma das melhores da história do cinema", disse.

A Rede Social, outro hit do ano e candidato ao Oscar, ficou em segundo lugar. O Discurso do Rei, O Vencedor e Minhas Mães e Meu Pai, grandes apostas deste ano, ficaram nas últimas posições.

Confira a lista completa

1 Toy Story 3

2 A Rede Social

3 Animal Kingdom

4 I Am Love

5 Enrolados

6 True Grit

7 Atração Perigosa

8 Greenberg

9 Cyrus

10 Enter The Void

11 Kick-Ass - Quebrando Tudo

12 Knight and Day

13 Get Him To The Greek

14 O Vencedor

15 O Discurso do Rei

16 Minhas Mães e Meu Pai

17 Como Treinar o seu Dragão

18 Robin Hood

19 Amer

20 Jackass 3D