'Quem Quer Ser Um Milionário' lidera bilheteria pela 2.ª semana

Quem Quer Ser Um Milionário?, indicado ao Oscar de melhor filme, tirou proveito de uma recente onda de publicidade e cobertura jornalística e conseguiu se manter no topo das bilheterias britânicas pela segunda semana consecutiva. A maioria dos filmes perde espaço no gosto dos espectadores depois de estrear na Grã-Bretanha, mas a história de um rapaz de Mumbai que compete em um programa de perguntas e respostas arrecadou 2,8 milhões de libras (3,95 milhões de dólares) em seu terceiro fim de semana em cartaz. No segundo, obteve 2,6 milhões. Tom Cruise veio em segundo lugar, com uma história que se passa na 2.ª Guerra Mundial, Operação Vaquíria. Estreando em nono, vem Frost/Nixon, e os animais de Madagascar 2 permaneceram na décima posição.