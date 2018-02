'Quem Quer Ser Um Milionário' leva prêmio do sindicato

Quem Quer Ser Um Milionário vem confirmando seu favoritismo ao Oscar de melhor filme e na madrugada desta segunda-feira, 26, conquistou o prêmio do sindicato dos atores de Hollywood (Screen Actors Guild Awards, SAG, na sigla em inglês. Ainda no sábado, havia sido destaque na premiação dos produtores de Hollywood (PGA), além dos quatro Globos de Ouro. Veja também: Filme com Brad Pitt lidera a lista de indicados ao Oscar Ledger pode levar Oscar póstumo; veja todos os indicados Confira o Especial: Os indicados ao Oscar 2009 Do diretor Danny Boyle, Quem Quer Ser Um Milionário, é um filme independente, de produção britânica, considerado revelação do ano. Conta a história dos jovens de um bairro pobre de Mumbai (Índia), cujas vidas se tornam dramaticamente ligadas a um programa de TV de perguntas e respostas. Outro grande momento da noite de premiação foi quando o falecido ator Heath Ledger recebeu o prêmio na categoria melhor ator coadjuvante, por sua interpretação como Coringa, em Batman - O Cavaleiro das Trevas). Além dele, Sean Penn (melhor ator), Merry Streep (melhor atriz) e Kate Winslet (melhor atriz coadjuvante) receberam estatuetas da SAG. O lado curioso da premiação da noite ficou por conta das não-premiações. Líder de indicações ao Oscar, O Curioso Caso de Benjamin Button saiu sem nenhuma estatueta, assim como Frost/Nixon. O Oscar será entregue em 22 de fevereiro, em cerimônia que será apresentada pelo ator Hugh Jackman CONFIRA A LISTA COMPLETA: MELHOR ELENCO Quem Quer Ser Um Milionário? MELHOR ATOR Sean Penn (Milk - A Voz da Igualdade) MELHOR ATRIZ Meryl Streep (Dúvida) MELHOR ATOR COADJUVANTE Heath Ledger (Batman - O Cavaleiro das Trevas) MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Kate Winslet (O Leitor) MELHOR ELENCO DE DUBLÊS Batman - O Cavaleiro das Trevas MELHOR ELENCO DE SÉRIE DRAMÁTICA Mad Men MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA Hugh Laurie (House) MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA Sally Field (Brothers & Sisters) MELHOR ELENCO DE COMÉDIA 30 Rock MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA Alec Baldwin (30 Rock) MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA Tina Fey (30 Rock) MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TELEVISÃO Paul Giamatti (John Adams) MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA TELEVISÃO Laura Linney (John Adams) MELHOR ELENCO DE DUBLÊS Heroes