'Quebrando a Banca' lidera bilheterias de cinema dos EUA O drama sobre jogos de azar "Quebrando a Banca" ("21") superou a concorrência nas bilheterias do fim de semana na América do Norte, arrecadando 23,7 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos cinemas. Baseada em fatos verídicos, a história trata de um grupo de estudantes que conspiram para contar cartas nas mesas de vinte-e-um em Las Vegas. O elenco inclui Kevin Spacey, professor universitário que treina seus alunos, e Laurence Fishburne, que faz um capanga a serviço de um cassino. A direção é do australiano Robert Luketic ("Legalmente Loira"). Após duas semanas na primeira posição, a animação "Horton e o Mundo dos Quem!" caiu para a segunda posição, vendendo 17,4 milhões de dólares no fim de semana. A comédia dublada por Jim Carrey e Steve Carell é o primeiro lançamento do ano a superar a marca dos 100 milhões de dólares em ingressos vendidos -- vendeu 117 milhões até agora. A paródia "Super-Herói -- O Filme" estreou na terceira posição, com decepcionantes 9,5 milhões de dólares vendidos em ingressos. Dois meses atrás, "Espartalhões", de tema semelhante, estreou com 18,5 milhões de dólares. A comédia mais recente de Tyler Perry, "Meet the Browns", caiu duas posições para a quarta, vendendo 7,8 milhões de dólares. A comédia "Meu Nome é Taylor, Drillbit Taylor", com Owen Wilson, caiu uma posição para a quinta, vendendo 5,3 milhões de dólares em seu segundo final de semana nos cinemas. O drama "Stop Loss", sobre a guerra do Iraque, estreou na oitava posição, com arrecadação de apenas 4,5 milhões de dólares. Outros filmes sobre a guerra, como "No Vale das Sombras" e "O Suspeito", fracassaram nas bilheterias recentemente, e as expectativas não eram grandes para "Stop Loss", em que Ryan Phillippe faz um soldado obrigado a prestar serviço militar pela segunda vez no Iraque. A direção é de Kimberly Peirce, que dirigiu a performance que valeu um Oscar a Hilary Swank em "Meninos Não Choram", de 1999. A comédia britânica "Run, FatBoy, Run", estréia na direção de um longa-metragem do ex-astro de "Friends" David Schwimmer, estreou na 13a posição, com vendas de 2,4 milhões de dólares. O filme liderou as bilheterias britânicas em setembro.