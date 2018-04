'Que Horas Ela Volta?' é indicado ao Critics' Choice Awards

O filme brasileiro Que Horas Ela Volta? foi indicado como melhor filme estrangeiro no Critics' Choice Awards, que reúne os críticos cinematográficos de EUA e Canadá. O prêmio é o terceiro mais relevante do cinema americano depois do Oscar e do Globo de Ouro.

A cerimônia de entrega do prêmio da 21ª edição do evento será no dia 17 de janeiro, em Los Angeles. O longa brasileiro disputa com o chinês A Assassina, o austríaco Boa Noite, Mamãe, o húngaro O Filho de Saul e o frânces Cinco Graças.

Dirigido po Anna Muylaert, Que Horas Ela Volta? mostra a história de Val (Regina Casé), uma empregada doméstica que mora com os patrões. A rotina da casa é mudade com a chegada da filha Jéssica (Camila Mardila), que deixou o Nordeste para morar com a mãe em São Paulo e prestar vestibular.

O filme também foi escolhido para representar o Brasil na mesma categoria do Oscar 2016.

Veja a lista completa dos indicados nas principais categorias:

MELHOR FILME

A Grande Aposta

Ponte dos Espiões

Brooklyn

Carol

Mad Max: Estrada da Fúria

Perdido em Marte

O Regresso

O Quarto de Jack

Sicario: Terra de Ninguém

Spotlight: Segredos Revelados

MELHOR ATOR

Bryan Cranston – Trumbo

Matt Damon – Perdido em Marte

Johnny Depp – Aliança do Crime

Leonardo DiCaprio – O Regresso

Michael Fassbender – Steve Jobs

Eddie Redmayne – A Garota Dinamarquesa

MELHOR ATRIZ

Cate Blanchett – Carol

Brie Larson – O Quarto de Jack

Jennifer Lawrence – Joy

Charlotte Rampling – 45 Anos

Saoirse Ronan – Brooklyn

Charlize Theron – Mad Max: Estrada da Fúria

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Paul Dano – Love & Mercy

Tom Hardy – O Regresso

Mark Ruffalo – Spotlight: Segredos Revelados

Mark Rylance – Ponte dos Espiões

Michael Shannon – 99 Homes

Sylvester Stallone – Creed: Nascido Para Lutar

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Jennifer Jason Leigh – Os Oito Odiados

Rooney Mara – Carol

Rachel McAdams – Spotlight: Segredos Revelados

Helen Mirren – Trumbo

Alicia Vikander – A Garota Dinamarquesa

Kate Winslet – Steve Jobs

MELHOR DIRETOR

Todd Haynes – Carol

Alejandro González Iñárritu – O Regresso

Tom McCarthy – Spotlight

George Miller – Mad Max: Estrada da Fúria

Ridley Scott – Perdido em Marte

Steven Spielberg – Ponte dos Espiões

EFEITOS ESPECIAIS

Ex Machina: Instinto Artificial

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros

Mad Max: Estrada da Fúria

Perdido em Marte

O Regresso

A Travessia

MELHOR ANIMAÇÃO

Anomalisa

O Bom Dinossauro

Divertida Mente

Snoopy & Charlie Brown: Peanuts, o Filme

Shaun: O Carneiro

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

"A Assassina" (China)

"Boa Noite, Mamãe" (Áustria)

"Cinco Graças" (França)

"Que Horas Ela Volta?" (Brasil)

"O Filho de Saul" (Hungria)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Amy

Cartel Land

Going Clear: Scientology and the Prison of Belief

Malala

The Look of Silence

Where to Invade Next

MELHOR TRILHA SONORA

Cinquenta Tons de Cinza – Love Me Like You Do, de Ellie Goulding

Velozes e Furiosos 7 – See You Again, de Wiz Khalifa

The Hunting Ground – Til It Happens To You, de Lady Gaga

Love & Mercy – One Kind of Love, de Brian Wilson

007 Contra Spectre – Writing's on the Wall, de Sam Smith

Juventude – Simple Song #3, de Sumi Jo