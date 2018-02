Quatro são presos por envolvimento na morte de Seymour Hoffman

Quatro pessoas foram presas por envolvimento com drogas e por possível ligação com a morte do ator Philip Seymour Hoffman nesta quarta-feira em Nova York. Mandados de busca foram realizados em diversos apartamentos em Nova York.

Uma fonte confidencial deu uma dica de suspeitos que poderiam ter fornecido as drogas a Hoffman depois que foram descobertas quantidades não divulgadas de maconha e heroína em três apartamentos num prédio de Manhattan. Os quatro suspeitos - três dos quais vivem no prédio - podem ser julgados por posse de substâncias controladas. Dois deles também podem ser julgados pelo uso criminoso de objetos ligados à droga.

Hoffman foi encontrado morto no domingo em um apartamento no Greenwich Village com uma seringa ainda em se braço.

O esforço do departamento de polícia de Nova York para determinar a origem das drogas num caso que aparenta ser uma overdose acidental é fora do comum. Tribunais têm determinado que traficantes não podem ser responsabilizados pela morte de seus consumidores.