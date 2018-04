Quartett: peça reúne os melhores nomes do teatro

O espetáculo Quartett, que estreia no sábado, 12, no Sesc Pinheiros, com ingressos esgotados, é uma obra com três demãos de tinta. A primeira camada é a do escritor Choderlos de Laclos, que denunciou a corrupção da corte francesa no romance ‘As Relações Perigosas’, de 1782. A história foi revivida em filmes de sucesso, como ‘Ligações Perigosas’ e ‘Segundas Intenções’. Mas a trama da peça estrelada pela francesa Isabelle Huppert, de ‘A Professora de Piano’ e 'Madame Bovary', que chega a São Paulo recebeu outras duas camadas de intervenção artística.

No texto original, os amantes Visconde de Valmont e Marquesa de Merteuil manipulam aristocratas com intrigas e jogos de sedução. No século 20, a história recebeu uma segunda demão de tinta, no texto do controvertido dramaturgo alemão Heiner Müller, ‘Quartett’ (1981). Ele recriou a trama em 22 páginas de diálogos, com dois atores interpretando quatro personagens.

Robert Wilson, tido como o mais vanguardista dos diretores vivos, fez o retoque mais recente, em 2006. Para encenar o texto alemão sobre o original francês, o diretor americano convidou Isabelle e o também francês Ariel Garcia-Valdès. Em sua demão, a terceira, Wilson colocou mais três atores no palco, que interpretam o visconde e a marquesa mais velhos e ‘a voz da consciência’. A peça será apresentada em São Paulo com legendas em português. A quarta demão é do tradutor.

Onde: Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, 3095- 9400.

Quando: Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h; 3ª (15) e 4ª (16), 21h. 105 min.

Quanto: R$ 30 (esgotado).