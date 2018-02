'Quarteto Fantástico' fracassa nos EUA com pouca bilheteria e resenhas negativas

Foi um fim de semana difícil para o Quarteto Fantástico ao redor do mundo. Nos EUA, nos primeiros dias em cartaz, o filme arrecadou US$26,2 milhões - uma das menores estreias de todos os tempos para um filme da Marvel, e menos da metade que o filme de mesmo nome conseguiu em 2005. Missão Impossível: Nação Secreta, por exemplo, arrecadou US$156 milhões no seu segundo fim de semana.

Mas não é só isso - o filme foi um fracasso também de crítica. Na empresa americana CinemaScore, que mede a reação das audiências desde 1979, o filme foi avaliado como o pior longa de super-heróis produzido por um grande estúdio de Hollywood. No site Rotten Tomatoes, que também compila reações de espectadores e críticos, a avaliação ficou em 9%.

O filme custou US$120 milhões para a Fox.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na semana passada, o diretor Josh Trank escreveu alguns tuítes sobre sua insatisfação com o corte final do filme (que depois ele apagou), e reportagens em revistas especializadas apontaram que o seu comportamento bizarro no set chegou a lhe custar um cargo de direção em um spin off de Star Wars.

"A confluência das resenhas negativas com as redes sociais não ajudou em nada", disse à revista Variety o diretor de distribuição do estúdio, Chris Aronson.