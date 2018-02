'Quantum' lidera bilheterias da série Bond nos EUA e Canadá "Quantum of Solace" já arrecadou 167,1 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, tornando-se o mais rentável filme da série do agente James Bond nesse mercado, disse o estúdio responsável na quinta-feira. "Quantum" ultrapassou "Cassino Royale" (2006), que havia feito 167 milhões de dólares nos EUA e no Canadá. Mas "Cassino" continua liderando o ranking mundial da série, com um faturamento de 594,2 milhões de dólares. Desde a estréia, em 14 de novembro, "Quantum" arrecadou 550 milhões de dólares no mercado global, segundo a Columbia Pictures, divisão da Sony Pictures. O filme ainda está em cartaz em diversos países, e nem estreou no Japão. Daniel Craig interpreta o agente Bond em ambos os filmes. Mas, se as bilheterias forem corrigidas pela inflação, o maior sucesso da série continua sendo "Thunderball" (1965), que arrecadou atualizados 538,6 milhões de dólares, segundo o site Boxofficemojo, que monitora esse setor. "Quantum of Solace" foi uma co-produção da Columbia com a Metro-Goldwin-Mayer. A Columbia supervisionou a produção, o marketing e a distribuição nos cinemas. A MGM ficará com a distribuição em DVD. A partir do próximo filme - o 23o da série -, Bond voltará a ser exclusividade da MGM. (Reportagem de Alex Dobuzinskis)