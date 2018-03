Quadro clínico de Anselmo Duarte é estável, diz hospital

O quadro clínico do ator e diretor de cinema Anselmo Duarte, de 89 anos, continua estável, informou nesta segunda-feira, 24, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas ( Incor). Duarte está internado desde sexta-feira, 21, quando foi submetido a exames que detectaram que ele sofreu um enfarte agudo do miocárdio de grau moderado e identificaram uma lesão na bexiga como causa de sangramento por via urinaria.

O material retirado seguiu para análise patológica, para definição de tratamento complementar. No momento, o paciente encontra-se com as funções cardíaca, respiratória e renal estáveis, sem necessidade de suporte respiratório ou de diálise.

Além de ter sido um dos maiores galãs do cinema nacional, Duarte dirigiu O Pagador de Promessas, o único filme brasileiro que conquistou a Palma de Ouro de 1962 no Festival de Cannes, na França, um dos mais importantes do mundo, e do qual foi membro do júri em 1971. O Pagador de Promessas, baseado em peça de Dias Gomes, também foi finalista do Oscar do ano.