Quadrinhos vivem um momento de glória no cinema

As histórias em quadrinhos estão salvando Hollywood. Tudo indica que a crise financeira que assustava a meca do cinema mundial virou mesmo um assunto do ano passado. Enquanto aqui vivemos as curtas férias de inverno, do lado de lá do hemisfério a programação das salas de cinema nas longas férias de verão está recheando as bilheterias de dólares. Veja também: Comic Con atrai fãs de super-heróis e executivos de Hollywood Cena de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas'. Foto: Divulgação A recente estréia de Batman - O Cavaleiro das Trevas, que ao arrecadar US$ 158,4 milhões tomou a marca que estava com o Homem Aranha 3 (US$ 151,1 milhões), lançado em 2007, vem coroar um ano que teve ainda O Homem de Ferro (US$ 102,1 milhões), O Incrível Hulk (US$ 55,4 milhões) e ainda Wanted (O Procurado, US$ 81,8 milhões) e Hellboy II (US$ 35,9 milhões). Ambos estrearam em junho nos EUA, mas só chegarão respectivamente em agosto e setembro ao Brasil. Fazendo as contas, chega-se a um faturamento de cerca de meio bilhão de dólares contando só o primeiro fim de semana de estréia dos filmes. Lembrando que ainda está por vir uma das mais aguardadas versões para o cinema de uma HQ, The Spirit. O personagem da lendária história em quadrinhos criada por Will Eisner, em 1940, vai estrear nos EUA em data nobre, no dia de Natal, 25 de dezembro. Mas por aqui, só chega em 16 de janeiro. A nata dos quadrinhos das grandes editoras do ramo - a DC Comics, que publica histórias dos heróis Batman e Super-Homem, e a Marvel, que edita Homem Aranha, Quarteto Fantástico e X-Men -, já está nas telas. No ano passado, assistimos ao Homem Aranha 3, Quarteto Fantástico 2, 300 de Esparta, Motoqueiro Fantasma, Stardust. Mas os estúdios, que têm explorado a mina de ouro nos últimos anos, podem ter mais novidades na manga. Não é raro as notícias sobre os mais importantes projetos serem divulgadas em um dos maiores eventos dos quadrinhos, a 39.ª convenção anual Comic Con de San Diego, nos Estados Unidos, que começa nesta quinta, 24, e vai até domingo, 27, reunindo mais de 125 mil pessoas. Com a onda Batman, que continua faturando alto nas bilheterias - US$ 24,4 milhões na segunda-feira, US$ 20,8 milhões na terça e US$ 18,5 milhões na quarta, acumulando US$ 222,2 milhões desde seu lançamento nos EUA, segundo o site Media by Numbers - , mais a Comic Con, os quadrinhos e o cinema vivem um momento de glória.