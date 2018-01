Público se emociona com despedida de Paul Walker em 'Velozes e Furiosos 7'

A aparição final de Paul Walker na franquia de filmes de corridas de rua Velozes e Furiosos deixou o público emocionado no festival South by Southwest (SXSW), no Texas, na primeira exibição do último filme que o ator fez antes de morrer em uma batida de carro.

No filme, o personagem de Vin Diesel diz que "aqueles que se perdem seguem nos corações dos que vivem", e é como vários fãs que participaram da exibição à meia-noite de domingo se sentiram.

Velozes e Furiosos 7 é a última aparição de Walker como o ex-policial Brian O'Connor. O ator, que tinha 40 anos idade, era passageiro no acidente fatal em Malibu, na Califórnia, em novembro de 2013.

Antes da exibição, o produtor do filme, Neal Moritz, pediu ao público para não revelar o que acontece com o personagem de Walker no filme, cuja franquia já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares mundialmente.

"Nós perdemos um amigo querido, irmão, camarada, enquanto estávamos fazendo este filme", disse Moritz. "Quando decidimos que iríamos continuar o filme, estávamos determinados em honrar seu legado e nosso amor por ele", completou.

Walker havia gravado a maior parte de suas cenas antes de morrer, mas a Universal Pictures, foi forçada a interromper a produção até descobrir como continuar as filmagens sem ele.

Os irmãos de Walker participaram de algumas cenas restantes, para fazer uma transição mais suave no filme completo.

O filme terminou com um tributo a Walker, com a frase "Para Paul" em letras pretas em um fundo branco.