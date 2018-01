Público premia 'Tropa' no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O filme 'Tropa de Elite' foi eleito pelo público o melhor longa-metragem nacional no Grande Prêmio da Academia Brasileira de Cinema, na noite desta terça-feira, 15. O filme 'O Ano que meus pais saíram de férias' foi escolhido como melhor filme pelos jurados. A entrega dos prêmios ocorreu em uma casa de espetáculos na região central do Rio de Janeiro. Veja também: Luiz Carlos Merten - Surpresas? Alguém disse surpresas? Mais de 100 filmes participaram da seleção, entre obras de ficção, documentários e filmes de animação. Os premiados da noite com o "Troféu Grande Otelo", criado especialmente para a Academia pelo arquiteto e designer João Uchoa, foram os seguintes: VOTO POPULAR Melhor Longa-metragem Estrangeiro - "Pequena Miss Sunshine" Melhor Longa-metragem Nacional - "Tropa de Elite" PERSONALIDADE DO CINEMA BRASILEIRO Renato Aragão MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO "O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (de Cao Hamburger) MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO "Santiago" (de João Moreira Salles) MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO "A Vida dos Outros" (Das Leben Der Anderen, ficção, Alemanha) MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO "Wood & Stock - Sexo, Orégano e RocknRoll" (de Otto Guerra) MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO "Beijo de Sal" (de Fellipe Barbosa) MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO "A cidade e o Poeta" (de Luelane Corrêa) MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO "Vida Maria"(de Márcio Ramos) MELHOR DIREÇÃO José Padilha (por "Tropa de Elite") MELHOR ATRIZ Hermila Guedes, como Suely (por "O Céu de Suely") MELHOR ATOR Wagner Moura, como Capitão Nascimento(por "Tropa de Elite") MELHOR FIGURINO Kika Lopes (por "Zuzu Angel") MELHOR ATRIZ COADJUVANTE Silvia Lourenço, como viciada (por "O Cheiro do Ralo") MELHOR ATOR COADJUVANTE Milhem Cortaz, como Capitão Fábio(por "Tropa de Elite") MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA Lula Carvalho (por "Tropa de Elite") MELHOR DIREÇÃO DE ARTE Cássio Amarante (por "O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias") MELHOR ROTEIRO ADAPTADO Cláudio Galperin, Cao Hamburger, Bráulio Mantovani e Anna Muylaert (por " O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias") MELHOR MAQUIAGEM Martin Macias Trujillo (por "Tropa de Elite") MELHOR ROTEIRO ORIGINAL Heitor Dhalia e Marçal Aquino (por "O Cheiro do Ralo"; adaptação do livro "O Cheiro do Ralo" de Lourenço Mutarelli) MELHOR MONTAGEM FICÇÃO Daniel Rezende (por "Tropa de Elite") MELHOR SOM Leandro Lima, Alessandro Laroca e Armando Torres Jr. (por "Tropa de Elite") MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO Eduardo Escorel e Livia Serpa (por "Santiago") MELHOR EFEITO ESPECIAL Phil Neilson e Bruno Van Zeebroeck (por "Tropa de Elite") MELHOR TRILHA SONORA "Cartola Música para os Olhos" MELHOR FILME DE CELULAR "But" PRÊMIO ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO CPCB - Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro