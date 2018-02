Público de cinema de 2008 tem alta de 0,8% em relação a 2007

O excelente público em dezembro nas salas de cinema de todo o Brasil não foi o suficiente para elevar a média de 2008. O último mês do ano teve resultado 47% maior em relação a dezembro passado, no entanto, a média geral cresceu apenas 0,8%, revela o Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do Município do Rio de Janeiro, que mede o número de vendas de ingressos. Em 2008, o público totalizou 89,4 milhões de pessoas, contra 88,7 milhões no ano anterior. Se considerada a renda, o resultado também foi pouca coisa melhor: 2,6% acima, alcançando uma renda bruta de R$ 726,7 milhões. O preço médio das entradas teve uma variação 1,8%, aproximadamente R$ 8,12. O market share dos filmes brasileiros, ou a participação deles no mercado, foi outro fator que não teve variação significativa, ficando em torno dos 10%, contra 11,5% em 2007. Apesar dos 300 mil espectadores que compareceram às salas para assistir a Se Eu Fosse Você 2 não foi capaz de alterar significativamente a comparação. Para 2009, pelo menos 40 títulos nacionais já estão agendados e contam com distribuição garantida. Entre os estrangeiros, destaque para as sequencias de Harry Potter, X-Men, Era do Gelo e Velozes e Furiosos. Grandes estreias também estão previstas como: 2012, The Spirit e Avatar. VEJA A LISTA DOS FILMES MAIS VISTOS EM 2008: 1. Batman: O Cavaleiro das Trevas: 4.023.000 espectadores 2. Kung Fu Panda: 3.805.000 3. Madagascar 2: 3.559.000 (ainda em exibição) 4. Homem de Ferro: 2.807.000 5. Hancock: 2.726.000 6. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal: 2,477,000 7. A Múmia: A Tumba do Imperador Dragão: 2.226.000 8. Eu Sou a Lenda: 2.221.000 9. Meu Nome Não é Johnny: 2.076.000 10. 007 - Quantum Of Solace: 1.850.000