Próximo James Bond terá cena homossexual, diz Daniel Craig O ator britânico Daniel Craig, protagonista de 007 no último filme da série, Cassino Royale" pediu aos produtores da saga James Bond para incluírem cenas homossexuais no próximo filme da série. Craig quer "revolucionar" completamente Bond e acrescentar cenas homossexuais de alto conteúdo erótico. Além disso, o ator admitiu que está preparado para fazer nu frontal no próximo filme da série e deixar felizes tanto fãs de ambos os sexos. "Porque não? Creio que hoje em dia, os fãs (de James Bond) aceitariam", declarou Craig. "Basta ver a série televisiva Doctor Who, que tem cenas homossexuais e ninguém diz nada", acrescentou. Cassino Royale estreou no dia 17 de novembro nos Estados Unidos e é recordista de público no país, com mais de US$ 20 milhões de dólares só no primeiro fim de semana. A estréia do filme no Brasil está prevista para 15 de dezembro.