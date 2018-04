Próximo filme de James Bond chegará ao cinema em novembro de 2012

A aventura número 23 da saga do agente 007 James Bond chegará finalmente aos cinemas em novembro de 2012, anunciou nesta terça-feira, 11, o estúdio Metro Goldwyn Mayer (MGM) junto com seus associados EON Productions.

O ator Daniel Craig voltará a encarnar pela terceira vez o famoso espião britânico depois de 007 - Casino Royale (2006) e 007 - Quantum of Solace (2008). Desta vez, Craig fará o papel sob a direção de Sam Mendes (Beleza Americana, 1999), que estreia como realizador da franquia.

A produção está prevista para começar no final de 2011 com roteiro de Neal Purvis e Robert Wade, também autores dos quatro últimos filmes de Bond. Nesta nova história de 007, entra no time John Logan, roteirista de Gladiador (2000) e o Último Samurai (2003).

O filme havia sofrido atrasos durante meses devido aos problemas financeiros que acudiram a MGM, estúdio atolado em profundas dívidas que no final de 2010 declarou falência e atualmente se encontra em um processo de reestruturação o que obrigou a companhia a deixar a função de distribuidora.

Paramount e Sony já mostraram interesse pelos direitos para a distribuição das produções.