Próximo 007 irá se basear no livro <i>Risico</i> de Fleming O próximo filme de James Bond se baseará no conto curto de Ian Fleming Risico, informou o tablóide inglês The Sun. Os roteiristas já estão trabalhando no enredo da história, que será uma continuação de Cassino Royale, filme protagonizado pelo inglês Daniel Craig que estréia nesta sexta-feira no Brasil. No novo filme de Bond, o agente 007, que será novamente vivido por Craig, será enviado para Roma para se infiltrar em um grupo de narcotraficantes que envia heroína para a Grã-Bretanha. O principal inimigo de Bond será Columbo, que no conto de Fleming é um dos "vilões" mais violentos da saga. Empolgação "Os produtores (de James Bond) ficaram tão entusiasmados com o sucesso de Cassino Royale que já começaram a trabalhar em Risico nos estúdios londrinos de Pinewood", declarou uma fonte da produção ao The Sun. "Alguns dos mesmos personagens aparecerão novamente. Um dos principais aspectos do novo filme será desenvolver uma personalidade ainda mais complexa para Bond", acrescentou. O novo filme, que poderia se chamar Risico, será dirigido por Martin Campbell, que esteve por trás das câmeras em Cassino Royale.