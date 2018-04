'Prova de Amor' leva às lagrimas com drama sobre câncer

Cena de Uma Prova de Amor, com Cameron Diaz e a pequena Abigail Breslin. Foto: Divulgação

SÃO PAULO - O diretor Nick Cassavetes, ao contrário do pai, o grande cineasta John Cassavetes, é um diretor dado a banhar seus filmes em lágrimas. Em 2004, ele despedaçou corações com Diário de uma Paixão. Agora com Uma Prova de Amor, que estreia no Brasil nesta sexta-feira, 11, ele coloca em foco uma adolescente com câncer terminal.

Baseado num romance de Jodi Picoult, Uma Prova de Amor parte de uma premissa bastante interessante para se entregar a uma resolução frustrante. A filha mais velha de Sara (Cameron Diaz) e Brian (Jason Patric) tem leucemia e ninguém da família (incluindo o irmão) possui uma medula compatível.

Por isso, um médico os aconselha a conceber um bebê em laboratório com as características necessárias para se tornar doador. Assim nasce Anna que, 11 anos mais tarde, interpretada por Abigail Breslin (a protagonista de A Pequena Miss Sunshine), resolve processar os pais para que eles parem de retirar órgãos e estruturas de seu corpo para doar para a irmã mais velha, Kate (vivida por Sofia Vassilieva), que agora precisa de um rim.

Para isso, Anna conta com a ajuda de Campbell (Alec Baldwin), um advogado falastrão que a ajudará a levar o caso aos tribunais. A atitude da caçula desmorona a estrutura familiar quando o perfil real de cada membro vem à tona.

Mais do que uma mãe-coragem, Sara é egoísta e, para ela, Kate não passa de uma batalha que não pode ser perdida. É interessante a forma como o roteiro, co-escrito pelo diretor e Jeremy Leven (Diário de uma Paixão), dá espaço para que cada um dos membros da família cresça como personagem, mas, ao mesmo tempo, o filme falha ao não se aprofundar em nenhuma das discussões que levanta.

São assuntos bastante sérios, polêmicos e interessantes em que Uma Prova de Amor apenas esbarra. O direito de Anna em ser dona de seu próprio corpo é superior à vida da irmã? Ela tem noção de que negando doar seu rim a irmã morrerá? A caçula está preparada para carregar essa culpa? Qual o papel dos pais nisso tudo? Sara pode negligenciar os filhos e o marido para cuidar de uma filha?

Essas e tantas outras perguntas são sugeridas, mas nunca debatidas pelos personagens. Quando o processo de Anna contra sua família vai parar na corte, não surge um jornalista sequer para cobrir o julgamento. A mídia tão ávida por esse tipo de conflito deixaria isso passar batido? Na visão de Cassavetes, sim.

Para o diretor, o vale de lágrimas onde os personagens quase se afogam é o que há de mais interessante. E para isso ele recheia a história de momentos lacrimosos e, algumas vezes, sensacionalistas. Todos que cruzam com essa família têm uma grande tragédia pessoal.

A juíza que cuidará do caso, interpretada por Joan Cusack, perdeu uma filha num acidente de carro há pouco tempo. O advogado também tem problemas de saúde. E Kate se apaixona por um rapaz também paciente terminal.

Basta um rápido olhar pelo currículo de Cassavetes para se perceber que sutileza nunca foi a palavra de ordem em seus filmes - ao contrário da filmografia de seu pai, guiada pela intensidade.

O mais triste aqui é notar que Cameron Diaz e Abigail Breslin mergulham fundo em personagens complexos, mas não encontram um filme à altura de suas interpretações. É preciso ter um coração de pedra para não se emocionar com Uma Prova de Amor, mas, ao mesmo tempo, não são lágrimas merecidas. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)