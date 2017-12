´Protegido´ de Spielberg lidera bilheterias dos EUA Espionar seus vizinhos deu ótimo resultado nas bilheterias norte-americanas para Shia LaBeouf, ex-astro mirim da Disney que está sendo preparado por Steven Spielberg para ser o próximo grande nome das telas. LaBeouf, de 20 anos, é o protagonista de Paranóia (Disturbia), dirigido por D.J. Caruso, uma versão para teens, feita com pequeno orçamento, de Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock. O filme estreou sexta-feira nos EUA e arrecadou US$ 23 milhões no fim de semana. Depois de duas semanas na liderança, a comédia Escorregando para a Glória, com Will Ferrell, caiu para a segunda posição, com US$ 14,1 milhões arrecadados no fim de semana e um total de 90,2 milhões até agora. Dois outros filmes estrearam entre os Top 10 com resultados decepcionantes: o thriller A Estranha Perfeita, com Bruce Willis e Halle Berry (4.ª posição, US$ 11,5 milhões) e a aventura de ação de época Desbravadores (6.º lugar, US$ 4,8 milhões). Os estúdios estão aproveitando um período de calmaria nos lançamentos para descarregar filmes com aspirações modestas antes do início da temporada dos blockbusters do verão americano, que começa em 4 de maio com Homem Aranha 3. Paranóia e Escorregando para a Glória foram produzidos para a Paramount pela DreamWorks, o estúdio co-fundado por Spielberg. O próximo lançamento da DreamWorks, previsto para 4 de julho, será Transformers, filme de ação também estrelado por LaBeouf. Mais destaques Spielberg tirou o ex-astro do seriado da Disney Channel Even Stevens da relativa obscuridade depois de vê-lo em ação no filme teen O Mistério dos Escavadores (Holes). Além de defender sua inclusão em Paranóia e Transformers, o cineasta contratou LaBeouf para fazer o papel do filho de Harrison Ford no quarto filme Indiana Jones, que o próprio Spielberg vai dirigir este ano. A Estranha Perfeita traz Halle Berry no papel de ex-jornalista que tenta expor o personagem de Bruce Willis, que ela acredita ser um assassino. Desbravadores, um épico violento no mesmo estilo de 300, traz Karl Urban, de O Senhor dos Anéis, como um mestiço de índio americano que combate vikings cruéis. Enquanto isso, 300, protagonizado pelo brasileiro Rodrigo Santoro, já arrecadou US$ 405 milhões nas bilheterias mundiais. Após uma estréia decepcionante no último fim de semana, Grindhouse, de Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, caiu para a 10a posição nas bilheterias, com US$ 4,2 milhões em ingressos vendidos. O filme duplo arrecadou até agora US$ 19,7 milhões e custou US$ 53 milhões para ser feito.