Protagonista de <i>Felicity</i> se casa em Nova York Keri Russell, protagonista da série de televisão Felicity, se casou no Dia de São Valentim (Dia dos Namorados, nos EUA) com o namorado, Shane Deary, em uma pequena cerimônia realizada em Nova York. Segundo informou a representante da atriz, Jill Fritzo, à edição online da revista americana People, a cerimônia foi pequena e teve a presença apenas de amigos próximos do casal. Keri e Deary, ambos de 30 anos, esperam seu primeiro filho para meados deste ano e iniciaram a relação em 2006. A atriz foi a protagonista da série Felicity entre 1998 e 2002. No ano passado, participou do filme Missão Impossível 3, ao lado de Tom Cruise.