Protagonista de 'Borat' será Sherlock Holmes em nova comédia

Sacha Baron Cohen, o ator protagonista de Borat (2006), vai encarnar o sagaz Sherlock Holmes em um novo filme sobre as aventuras do famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle, informou a imprensa dos EUA. As andanças de Holmes e de seu ajudante, o doutor Watson, que será interpretado por Will Ferrell serão contadas com muito humor, segundo a produtora Columbia Pictures. Baron Cohen e Ferrell são atores consagrados em comedias. Cohen ficou famoso ao interpretar seu alter ego Ali G e depois Borat. Ferrell, protagonizou filmes como Escorregando Para a Glória (2007). "Sacha e Will são dois dos mais engraçados e talentosos tipos do planeta e tê-los na pele desses dois personagens icônicos é divertidíssimo", disse o co-presidente da Columbia Pictures, Matt Tolmach. Recentemente, Baron Cohen participou de Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet (2007), de Tim Burton, com Johnny Depp no papel principal, e deve estrear Brüno, baseado eem um roteiro escrito por ele mesmo. Ferrell terminou de filmar recentemente Landof the Lost para a Universal e vai protagonizar Step Brothers.