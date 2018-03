Protagonista de 'Batman' é preso acusado de agressão em Londres

O ator britânico Christian Bale, que interpreta Batman no longa Batman - O Cavaleiro das Trevas, foi preso em Londres acusado de agredir a mãe e a irmã. Um porta-voz da Polícia Metropolitana afirmou que um homem de 34 anos foi preso por envolvimento em uma acusação de agressão e permanece detido. Bale teria atacado sua mãe e irmã em uma suíte do hotel de luxo Dorchester, no domingo. "Um homem de 34 anos compareceu à delegacia de polícia no centro de Londres, com hora marcada, e foi detido em conexão com uma acusação de agressão - ele permanece detido", afirmou o porta-voz. O ator compareceu à estréia européia do filme dirigido por Christopher Nolan na segunda-feira à noite, em Leicester Square, centro de Londres. Na tarde desta terça-feira Bale tinha uma série de entrevistas marcadas com jornalistas de rádio no hotel Dorchester para promover o filme. Segundo informações, a acusação de agressão teria sido feita originalmente em uma delegacia de Hampshire. Um porta-voz da Polícia Metropolitana confirmou que recebeu a queixa de outra delegacia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.