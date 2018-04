Promotora de Los Angeles examina denúncia contra Kevin Spacey

A promotora de Los Angeles Jackie Lacey analisa uma denúncia contra o ator Kevin Spacey por comportamento sexual impróprio, informou um porta-voz da promotoria.

"Nosso gabinete recebeu uma denúncia contra Kevin Spacey de parte do xerife (do condado de Los Angeles) em 5 de abril", declarou à AFP o porta-voz Greg Risling, sem precisar a natureza das acusações.

O site especializado em celebridades TMZ revelou que trata-se de "uma acusação de ataque sexual" envolvendo um "homem adulto" e que teria ocorrido "nos anos 90", com possível prescrição.

Outras denúncias de agressão e assédio sexual contra a ex-protagonista da série House of Cards estão sendo analisadas em Londres e em Nantucket, uma ilha próxima a Boston, onde um jovem acusa o ator de tê-lo atacado sexualmente.

++ Polícia britânica investiga Kevin Spacey por 3ª queixa de assédio sexual

Spacey, 58 anos e duas vezes ganhador do Oscar, foi alvo nos últimos meses de dezenas de denúncias de abuso ou assédio sexual contra homens jovens e adultos, no rastro do escândalo envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein.

O serviço de streaming Netflix retirou Spacey de House of Cards e sua carreira parece severamente comprometida após as denúncias.