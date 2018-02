Projeto vai levar crianças carentes de São Paulo para ver 'Pantera Negra'

O canal Black Pipe Entretenimento está organizando uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro e levar crianças da Cidade Tiradentes, zona sul de São Paulo, aos cinemas assistir ao novo filme da Marvel, Pantera Negra. Clique aqui para acessar a campanha.

Inspirado por iniciativas americanas, o "Desafio Pantera Negra" quer arrecadar R$3,6 mil para levar 40 crianças ao cinema. O valor corresponde a preço dos ingressos, transporte e alimentação.

Segundo os organizadores, o canal buscou patrocínio de empresas, que não se mostraram interessadas.

"Vale lembrar que o Pantera Negra tem um elenco predominantemente negro, e traz muita representativade no filme", diz um dos organizadores do projeto, Vitor Gabriel, em um vídeo divulgado na terça-feira, 20. "As crianças, representadas no filme, muitas vezes não têm condições financeiras de ir ao cinema."

A campanha já arrecadou 30% do valor necessário. O Black Pipe Entretenimento é um canal sobre lifestyle, universo geek e música inspirado no norte-americano BET.