Projeto abre mercado internacional a brasileiros À luz de parcerias como a da TV PinGuim, é de se afirmar que o Canadá descobriu o Brasil. "O Canadá sempre esteve aberto às co-produções. Agora é o Brasil quem mostra ser bom parceiro", diz o produtor e distribuidor André Sturm. O setor cinematográfico também ganhou neste ano o Programa Cinema do Brasil, que, não por acaso, tem Sturm à frente. "Sempre tive a visão de distribuidor e vi outros produtores brasileiros penando para conseguir firmar contratos no exterior. Por isso, com o apoio da Apex, criamos o programa, que faz a ponte entre estrangeiros e brasileiros", afirma Sturm, presidente do Sicesp (Sindicato da Indústria Cinematográfica de SP). A primeira ação do programa ocorreu em maio no Festival de Cannes. "É diferente o produtor brasileiro peregrinar de produtora em produtora estrangeira com seu projeto e poder ter um estande nacional e oficial em um evento. O espaço do Brasil em Cannes funcionou como base de negócios", diz Sturm, que prepara nova ação para este mês. "Vamos promover o Projeto Comprador na Mostra Internacional de Cinema São Paulo." Sturm e a classe cinematográfica têm consciência de que um mercado internacional se abre. Por isso, enviaram delegações brasileiras para os festivais de Toronto e de San Sebástian e preparam participação no de Roterdã, em janeiro. "Em San Sebástian, nos reunimos com produtores espanhóis e em Roterdã vamos fechar acordos", diz Sturm, que cita acordo firmado entre a cineasta Rita Buzzar com um produtor húngaro para a produção de "Budapeste", adaptação do livro homônimo de Chico Buarque.