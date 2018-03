Programe-se: começa a repescagem da Mostra de Cinema

Desta sexta, 6, até quarta, 11, os cinéfilos vão poder rever ou conferir os filmes da mostra que foram premiados e também os que participam da repescagem tradicional do evento.

06/11/2009 - Sexta

CINEMATECA - SALA PETROBRAS

Sessão 1445 - 17:00

TROCA DE TRENS (OMBYTE AV TÅG), de Hasse Ekman (92'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1446 - 19:00

HIMALAYA - TERRA DOS VENTOS (HIMALAYA WHERE THE WIND DWELLS), de Jeon Soo-il (90'). CORÉIA DO SUL, FRANÇA. Falado em inglês, nepalês, coreano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1447 - 21:00

QUEM O VIU MORRER? (OLE DOLE DOFF), de Jan Troell (110'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1448 - 14:00

FORMOSA TRAÍDA (FORMOSA BETRAYED), de Adam Kane (103'). EUA, TAILÂNDIA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1449 - 16:10

1ª VEZ 16MM (1ª VEZ 16MM), de Rui Goulart (140'). PORTUGAL. Falado em português. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1450 - 18:50

A ILHA DE BERGMAN (BERGMAN ISLAND), de Marie Nyreröd (84'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1451 - 20:40

MONTANHA DE ABANDONO (TREELESS MOUNTAIN), de So Yong Kim (89'). CORÉIA DO SUL, EUA. Falado em coreano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1452 - 22:30

LEBANON (LEBANON), de Samuel Maoz (92'). FRANÇA, ALEMANHA, ISRAEL, LÍBANO. Falado em hebraico, árabe, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

CINESESC

Sessão 1453 - 14:00

CORTEJANDO CONDI (COURTING CONDI), de Sebastian Doggart (107'). EUA, REINO UNIDO. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1454 - 16:10

ASHKAN, O ANEL ENCANTADO E OUTRAS HISTÓRIAS (ASHKAN, ANGOSHTAR-E MOTEBAREK VA DASTAN-HAYE DIGAR), de Shahram Mokri (92'). IRÃ. Falado em farsi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1455 - 18:00

AINDA ADORÁVEIS (LOVELY, STILL), de Nicholas Fackler (90'). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1456 - 19:50

CINZAS E SANGUE (CENDRES ET SANG), de Fanny Ardant (105'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1457 - 22:00

O INFERNO DE CLOUZOT (L'ENFER D'HENRI-GEORGES CLOUZOT), de Serge Bromberg, Ruxandra Medrea (94'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1458 - 00:00

VOLUNTÁRIA SEXUAL (SEX VOLUNTEER), de Kyeong-duk Cho (123'). CORÉIA DO SUL. Falado em coreano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

07/11/2009 - Sábado

UNIBANCO ARTEPLEX 1

Sessão 1459 - 00:00

NINGUÉM SABE DOS GATOS PERSAS (KASI AZ GORBEHAYE IRANI KHABAR NADAREH), de Bahman Ghobadi (101'). IRÃ. Falado em farsi. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

CINEMATECA - SALA PETROBRAS

Sessão 1460 - 15:00

GABRIELLE (GABRIELLE), de Hasse Ekman (90'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1461 - 17:00

A GRANDE AVENTURA (DET STORA ÄVENTYRET), de Arne Sucksdorff (94'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Curta: RITMO DE UMA CIDADE (MÄNNISKOR I STAD), de Arne Sucksdorff(18'). Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1462 - 19:20

MY HOME IS COPACABANA (MITT HEM ÄR COPACABANA), de Arne Sucksdorff (88'). SUÉCIA. Falado em sueco, português. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1463 - 21:10

IBRAHIM LABYAD (IBRAHIM LABYAD), de Marwan Hamed (134'). EGITO. Falado em árabe. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 ANOS.

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1464 - 14:00

LEBANON (LEBANON), de Samuel Maoz (92'). FRANÇA, ALEMANHA, ISRAEL, LÍBANO. Falado em hebraico, árabe, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1465 - 16:00

A GUERRA DOS FILHOS DA LUZ CONTRA OS FILHOS DAS TREVAS (LA GUERRE DES FILS DE LA LUMIÈRE CONTRE LES FILS DES TÉNÈBRES), de Amos Gitai (102'). FRANÇA. Falado em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1466 - 18:10

LONDON RIVER (LONDON RIVER), de Rachid Bouchareb (90'). REINO UNIDO, FRANÇA, ARGÉLIA. Falado em inglês, francês. Legendas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1467 - 20:00

CARMO (CARMO), de Murilo Pasta (100'). BRASIL, ESPANHA, POLÔNIA. Falado em português, espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1468 - 22:00

METROPIA (METROPIA), de Tarik Saleh (85'). SUÉCIA. Falado em inglês. Legendas em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1469 - 23:50

MACABRO (DARAH), de The Mo Brothers (90'). CINGAPURA, INDONÉSIA. Falado em indonésio. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

CINESESC

Sessão 1470 - 14:00

DOR-FANTASMA (PHANTOMSCHMERZ), de Matthias Emcke (98'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1471 - 16:00

INDEPENDÊNCIA (INDEPENDENCIA), de Raya Martin (77'). FILIPINAS, FRANÇA, ALEMANHA, HOLANDA. Falado em tagalo. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: LIVRE.

Sessão 1472 - 17:40

A RELIGIOSA PORTUGUESA (A RELIGIOSA PORTUGUESA), de Eugène Green (127'). PORTUGAL. Falado em português, francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 ANOS.

Sessão 1473 - 20:10

A 40ª PORTA (40-CI QAPI), de Elchin Musaoglu (81'). AZERBAIJÃO. Falado em azerbaijano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1474 - 21:50

MAU DIA PARA PESCAR (MAL DIA PARA PESCAR), de Alvaro Brechner (110'). ESPANHA, URUGUAI. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1475 - 00:00

A RESSURREIÇÃO DE ADAM (ADAM RESURRECTED), de Paul Schrader (102'). EUA, ALEMANHA, ISRAEL. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

08/11/2009 - Domingo

CINEMATECA - SALA PETROBRAS

Sessão 1476 - 15:00

A PEÇA DA DISCÓRDIA (YENGEC OYUNU), de Ali Özgentürk (80'). TURQUIA. Falado em turco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1477 - 17:00

ANDANDO COM A LUA (VANDRING MED MÅNEN), de Hasse Ekman (105'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1478 - 19:10

KIMJONGILIA (KIMJONGILIA), de N.C. Heikin (74'). EUA, CORÉIA DO SUL, FRANÇA. Falado em coreano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1479 - 21:00

O CERCO - A DEMOCRACIA NAS MALHAS DO NEOLIBERALISMO (L´ENCERCLEMENT - LA DÉMOCRATIE DANS LES RETS DU NÉOLIBÉRALISME), de Richard Brouillette (160'). CANADÁ. Falado em francês, inglês. Legendas em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1480 - 14:00

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (I LOVE YOU PHILLIP MORRIS), de Glenn Ficarra, John Requa (100'). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1481 - 16:00

FISH TANK (FISH TANK), de Andrea Arnold (124'). INGLATERRA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1482 - 18:30

ARTE INCONSEQUÊNCIA (ART INCONSEQUENCE), de Robert Kaltenhaeuser (61'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1483 - 20:00

CÚMPLICES (COMPLICES), de Frederic Mermoud (93'). FRANÇA, SUÍÇA. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1484 - 22:00

EU MATEI MINHA MÃE (J´AI TUÉ MA MÈRE), de Xavier Dolan (100'). CANADÁ. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 ANOS.

CINESESC

Sessão 1485 - 14:00

LUCIANO (LUCIANO), de Gian Vittorio Baldi (80'). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Curta: LUCIANO, VIA DEI CAPPELLARI, de Gian Vittorio Baldi(12'). Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1486 - 16:00

LEBANON (LEBANON), de Samuel Maoz (92'). FRANÇA, ALEMANHA, ISRAEL, LÍBANO. Falado em hebraico, árabe, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1487 - 18:00

OS DISPENSÁVEIS (DIE ENTBEHRLICHEN), de Andreas Arnstedt (110'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 10 ANOS.

Sessão 1488 - 20:10

QUERIDO LEMON LIMA, (DEAR LEMON LIMA,), de Suzi Yoonessi (87'). EUA. Falado em inglês, espanhol, linguagem de sinais americana. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1489 - 22:00

O ÚLTIMO DANÇARINO DE MAO (MAO´S LAST DANCER), de Bruce Beresford (117'). AUSTRÁLIA. Falado em inglês, mandarim. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

09/11/2009 - Segunda-feira

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1490 - 14:00

ALMAS ALEMÃS - A VIDA NA COLÔNIA DIGNIDAD (DEUTSCHE SEELEN - LEBEN NACH DER COLONIA DIGNIDAD), de Martin Farkas, Matthias Zuber (92'). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1491 - 16:00

ZERO (ZERO), de Pawel Borowski (110'). POLÔNIA. Falado em polonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1492 - 18:10

PIXO (PIXO), de João Wainer, Roberto T. Oliveira (61'). BRASIL. Falado em português, inglês. Legendas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1493 - 19:40

O ABRAÇO CORPORATIVO (O ABRAÇO CORPORATIVO), de Ricardo Kauffman (75'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1494 - 21:20

O SOL DO MEIO-DIA (O SOL DO MEIO-DIA), de Eliane Caffé (106'). BRASIL. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 14 ANOS.

CINESESC

Sessão 1495 - 14:00

PAPAI FOI CAÇAR PTÁRMIGA (PAPA À LA CHASSE AUX LAGOPÈDES), de Robert Morin (91'). CANADÁ. Falado em francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1496 - 16:00

PALÁCIO (PALACIO), de Luis Alaejos, Raul Diez Alaejos (100'). ESPANHA. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: LIVRE.

Sessão 1497 - 18:00

O APEDREJAMENTO DE SORAYA M (THE STONING OF SORAYA M), de Cyrus Nowrasteh (114'). EUA. Falado em farsi, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 ANOS.

Sessão 1498 - 20:20

SAÍDA A NADO (ALLT FLYTER), de Måns Herngren (102'). SUÉCIA. Falado em sueco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1499 - 22:30

DZI CROQUETTES (DZI CROQUETTES), de Tatiana Issa, Raphael Alvarez (110'). BRASIL. Falado em português, inglês, francês. Legendas em português. Indicado para: 14 ANOS.

10/11/2009 - Terça- feira

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1500 - 14:00

VIDEOCRACIA (VIDEOCRACY), de Erik Gandini (84'). SUÉCIA. Falado em inglês, italiano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1501 - 15:50

WOLSON: ÁRIA DE FRONTEIRA (WOLSON: KAIKYO NO AIRA), de Ota Shinichi (119'). JAPÃO. Falado em japonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1502 - 18:10

HUMAN ZOO (HUMAN ZOO), de Rie Rasmussen (110'). FRANÇA. Falado em inglês, francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1503 - 20:20

CONTINUAÇÃO (CONTINUAÇÃO), de Rodrigo Pinto (71'). BRASIL. Falado em português, inglês. Legendas em inglês. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1504 - 22:00

TOM ZÉ ASTRONAUTA LIBERTADO (TOM ZÉ ASTRONAUTA LIBERTADO), de Ígor Iglesias González (90'). ESPANHA. Falado em português, espanhol. Legendas em português. Indicado para: 14 ANOS.

CINESESC

Sessão 1505 - 14:00

A BATALHA DOS 3 REINOS (CHI BI), de John Woo (150'). CHINA. Falado em mandarim. Legendas em português. Indicado para: 16 ANOS.

Sessão 1506 - 16:50

O CERCO - A DEMOCRACIA NAS MALHAS DO NEOLIBERALISMO (L´ENCERCLEMENT - LA DÉMOCRATIE DANS LES RETS DU NÉOLIBÉRALISME), de Richard Brouillette (160'). CANADÁ. Falado em francês, inglês. Legendas em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1507 - 19:50

SOLO (SOLO), de Ugo Giorgetti (72'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1508 - 21:30

OS INQUILINOS (OS INQUILINOS), de Sergio Bianchi (103'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 ANOS.

11/11/2009 - Quarta-feira

CINE BOMBRIL 1

Sessão 1509 - 14:00

ALEXANDRE, O GRANDE (MEGALEXANDROS), de Theo Angelopoulos (210'). GRÉCIA, ITÁLIA. Falado em grego. Legendas em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1510 - 17:50

SEQUESTRO (SEQUESTRO), de Wolney Atalla (94'). BRASIL. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: 18 ANOS.

Sessão 1511 - 19:50

A RAÇA SÍNTESE DE JOÃOSINHO TRINTA (A RAÇA SÍNTESE DE JOÃOSINHO TRINTA), de Paulo Machline, Giuliano Cedroni (72'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1512 - 21:30

UM HOMEM QUALQUER (UM HOMEM QUALQUER), de Caio Vecchio (90'). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 14 ANOS.

CINESESC

Sessão 1513 - 14:00

UM OLHAR A CADA DIA (TO VLEMMA TOU ODYSSEA), de Theo Angelopoulos (176'). GRÉCIA, FRANÇA, ITÁLIA, ALEMANHA. Falado em inglês, grego, búlgaro, albanês, sérvio, romeno. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1514 - 17:20

A ETERNIDADE E UM DIA (MIA AIONIOTITA KAI MIA MERA), de Theo Angelopoulos (130'). GRÉCIA, FRANÇA, ITÁLIA. Falado em grego, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1515 - 19:50

TRILOGIA - O VALE DOS LAMENTOS (TRILOGIA: TO LIVADI POU DAKRYZEI), de Theo Angelopoulos (185'). GRÉCIA, FRANÇA, ITÁLIA. Falado em grego. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 ANOS.

Sessão 1516 - 23:10

OS FAMOSOS E OS DUENDES DA MORTE (OS FAMOSOS E OS DUENDES DA MORTE), de Esmir Filho (101'). BRASIL, FRANÇA. Falado em português. Indicado para: 14 ANOS.